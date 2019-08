Cerca de dez pessoas são suspeitas de cometer o crime na região do Vale do Juruá

Um jovem identificado como Gean Bezerra foi executado a tiros após sair da igreja, no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

O major Evandro, da Polícia Militar, disse que não há informações precisas de quantos tiros atingiram a vítima.

Amigos de Gean disseram que cerca de 10 criminosos saíram da uma embarcação, atirando contra as pessoas. Além da vítima fatal, mais três pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança. Todas foram encaminhadas ao hospital da região.

A Polícia Militar esteve atendendo a ocorrência no local e o caso deve ser investigado pelo delegado de Polícia Civil.

