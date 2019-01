Um homem foi morto na tarde deste domingo (27) após realizar um assalto no Ramal da Caipora, na Rodovia Transacreana, zona rural de Rio Branco.

De acordo com o apurado pelo Alerta Acre, o criminoso teria invadido uma casa na comunidade rural. Um caseiro estava na residência no momento do ocorrido.

O assaltante amarrou o homem, pegou a televisão do local, colocou na motocicleta e tentou fugir. No momento da fuga, o caseiro conseguiu se soltar, pegou uma arma e correu atrás do criminoso.

Quando o bandido estava fugindo do local com a televisão, o caseiro efetuou vários disparos com a arma. Os tiros atingiram várias regiões do corpo do assaltante. O criminoso foi a óbito ainda no local.

Até o fechamento desta matéria, o Instituto Médico Legal (IML) não havia chegado para recolher o corpo. Apenas os populares ficaram no local onde o homem caiu aguardando a chegada da Polícia.

