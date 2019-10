Bandidos estavam em um carro prata e fugiram logo após assassinar Rafael Nascimento

Rafael Jardim do Nascimento, 24 anos, vulgo “Escobar”, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na noite deste domingo (20), na Rua Rio Tarauacá, no Conjunto Rui Lino 3, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, a vítima estava na frente de sua residência quando quatro homens chegaram em um carro modelo Polo, renderam Rafael e o obrigaram a se ajoelhar. O homem obedece e, em seguida, os criminosos efetuaram cerca de 3 tiros, acertando um na cabeça e dois no peito da vítima.

Após a ação, os criminosos fugiram, e populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os socorristas chegaram no local, constataram que Rafael já estava sem vida.

A Polícia Militar também esteve no local e isolou a área para os trabalhos da perícia. Os militares ainda colheram informações e tentaram procurar pelos autores do crime na região, mas não encontraram eles até o momento. Uma testemunha teria anotado a placa do carro.

Segundo informado, Rafael é suspeito de ter atirado contra um homem identificado como Luan, durante uma festa na Estrada do Apolônio Sales, na madrugada de domingo. Luan morreu após dar entrada no pronto-socorro de Rio Branco. As informações ajudarão a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) a investigar o caso.

