Prisão ocorreu em Porto Walter, após uma denúncia anônima

A Polícia Militar do 6° Batalhão prendeu um homem na madrugada desta terça-feira (19) após receber uma denúncia anônima de que ele comercializando de forma ilegal munições e produtos para fabricação de explosivos em um hotel no município de Porto Walter, no interior do Acre.

As guarnições foram até o local e realizaram a identificação do criminoso e também encontraram 140 kg de chumbo 3t 2t 4t, 180 tubos de pólvora, 3 caixas com 150 estojos de espoleta Cal. 28, cinco caixas com 25 cápsulas cada de munições Cal. 36, seis caixas com 25 cápsulas de Cal. 24, duas caixas com 25 cápsulas de Cal. 20, cinco caixas com cápsulas Cal. 32, cinco caxas com 30 cápsulas Cal. 16, duas com 30 cápsulas de munição cal .22, e outras munições.

Na revista pessoal foi encontrada uma arma importada da Europa, marca Glock. Em outra casa que também pesava denúncias. Diante dos fatos, os agentes deram voz de prisão ao acusado que foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil do município, onde foi ouvido pelo delegado.

As operações na região do Juruá estão a todo vapor. Segundo a PM, começaram semana passada e não tem data para terminar. As equipes estão percorrendo vilas, rios e igarapés da região, em busca de traficantes, armas, contrabando e outros ilícitos, finalizou o comandante da operação.

