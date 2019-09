O homem de 44 anos de idade, o veículo e os cigarros apreendidos foram levados à Delegacia da Polícia Federal em Epitaciolândia

Por volta das 20h30min, da última terça-feira (3), durante fiscalização de rotina na BR-317, Km 237, na Unidade Operacional de fiscalização, no entroncamento de Xapuri (AC), uma Equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu ordem de parada a um motorista, no entanto, o homem desobedeceu a determinação dos policiais, acelerou bruscamente e empreendeu fuga com o veículo pelo acesso ao centro daquela cidade. Os PRFs se deslocaram no intuito de abordar o veículo.

Foi solicitado apoio das polícias Militar e Civil de Xapuri e Capixaba. Após várias buscas, já na madrugada da quarta-feira (4), a Equipe PRF recebeu informações de que o motorista tinha percorrido por um “ramal” e estava em Capixaba. De pronto, os policiais seguiram para aquela cidade e encontraram o automóvel em trânsito. Foi ordenado que o condutor parasse e mais uma vez o homem aumentou a velocidade e desviou da fiscalização. Os PRFs iniciaram o deslocamento tático, momento em que o condutor evadido perdeu o controle do veículo, colidiu contra uma cerca, abandonou o automóvel no local e correu em direção a mata. Os policiais conseguiram alcançá-lo e localizaram dentro do bagageiro do carro 1.400 pacotes de cigarros de origem boliviana.

Diante dos fatos, o homem de 44 anos de idade, o veículo e os cigarros apreendidos foram levados à Delegacia da Polícia Federal em Epitaciolândia (AC) para os trâmites legais.

