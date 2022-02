Homem é preso em hotel de Cruzeiro do Sul com quase 70 quilos de pasta à base de cocaína

O governo do Estado tem atuado de forma expressiva na educação profissional e tecnológica em todo o Acre. Como resultado dos constantes investimentos na área, as ações que acontecem por meio do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr continuam em ritmo acelerado e contemplam desde a abertura de novas turmas e cursos, lançamentos de processos seletivos para contratação de professores, formadores e mediadores, até certificações e diplomações, que coroam o encerramento das formações.

Prova disso é que na sexta-feira, 18, foi realizada mais uma cerimônia de diplomação. Desta vez, 18 formandos receberam o almejado diploma de conclusão do curso Técnico em Enfermagem da Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha (ETSMMR), que tem à frente a coordenadora-geral Aldenice Ferreira.

Além da ministração do curso, a escola também contou com o apoio do Centro Profissional e Tecnológico (Cept) João de Deus, que tem como responsável a professora Rose Balartti. O Cept fica localizado em Plácido de Castro e faz parte da rede Ieptec, assim como a Escola Maria Moreira, sediada na capital.

Segundo a coordenadora-geral da escola, Aldenice Ferreira, “essa formatura pode ser considerada um marco na vida desses formandos que, diante de muitos obstáculos que a pandemia ocasionou como, por exemplo, ter dificultado a procura por campo de estágio, etapa imprescindível para a conclusão do curso, 18 dos 25 educandos que iniciaram o curso venceram e receberam seus diplomas.

Aldenice falou, ainda, da alegria de sua equipe em contribuir para a chegada desse dia.

“A luta foi muito grande, mas a satisfação em poder realizar o sonho desses formandos é bem maior. A área da saúde ganha, a escola ganha, e o estado ganha com a formação desses profissionais de excelência e a futura inserção deles no mercado de trabalho”, comemorou.

Além das coordenadoras das escolas, familiares e amigos dos formandos, também participaram da solenidade diretores, coordenadores pedagógicos, colaboradores dos cepts envolvidos na formação, além do presidente do Ieptec, Francineudo Costa, que falou sobre os sentimentos de satisfação e alegria em entregar os diplomas para os formandos e pela gratidão aos envolvidos na formação. “Foi uma longa caminhada até aqui, muitas idas e vindas, mas, para a glória de Deus, concluímos nossa missão. Aproveito a oportunidade para parabenizar as equipes do Ieptec, em especial dos cepts Maria Moreira e João de Deus, pela bravura e determinação nos trabalhos, que exigiram uma dedicação enorme diante das dificuldades que surgiram ao longo do processo de formação dos educandos. Nada disso seria possível sem o apoio do nosso governador Gladson Cameli, que sempre estende a mão para que a educação profissional e tecnológica cresça em nosso estado. Também reconheço os esforços que o deputado federal Alan Rick sempre tem dispensado às ações desenvolvidas pelo Ieptec”, destacou o gestor.

Nesta segunda-feira, 21, foi a vez de 19 formandos de Xapuri receberem seus diplomas do curso técnico em Guia de Turismo, pela Escola de Gastronomia e Hospitalidade Miriam Assis Felício. A cerimônia de colação de grau foi muito celebrada pelos presentes. O coordenador-geral da Escola de Gastronomia, Márcio Aguiar, falou sobre a importância da conclusão do curso para Xapuri e região. “É uma grande satisfação ver esses jovens receberem seus diplomas em um curso como esse, executado pela nossa escola, que desempenha sua missão com toda dedicação e responsabilidade. Agora esses 19 acreanos estão aptos a ingressar no mercado do turismo, seja do nosso estado ou de qualquer região do país, tendo em vista que se trata de mão-de-obra qualificada e capacitada para desempenhar um excelente trabalho no setor. Estamos orgulhosos por mais essa conquista do governo, da rede Ieptec, e dos diplomandos”, salientou.

Na terça-feira, 22, será a vez dos formandos de Porto Acre participarem da solenidade de diplomação no curso técnico em Guia de Turismo. E o governo do Estado, por intermédio do Ieptec e centros parceiros, já organiza novas cerimônias de colação de grau, dando continuidade às ações que vêm sendo desenvolvidas na área da educação técnica e profissional em todos os municípios do Acre.

