Homem é preso enquanto carregava corpo com pernas decepadas no interior do Acre

O ciúmes de Claudeinei Sombra, de 19 anos, para com sua esposa, pode ter motivado o crime bárbaro que aconteceu na Comunidade Timbaúba situada no Rio Azul, no munícipio de Mâncio Lima nesse domingo,16. Ele atirou, esfaqueou, extraiu as vísceras e em seguida decepou as pernas de um homem ainda não identificado pela polícia.

Segundo a polícia, q vítima teria tido um relacionamento anterior com a esposa do acusado. De acordo com o delegado José Obetânio, é pouco provável que Claudeinei tenha agido sozinho. “Os dois tem uma grande desigualdade física e é provável que ele tenha tido ajuda de um cúmplice. Estamos investigando”.

Claudeinei, que é natural de Rondônia, descia o Rio Môa com o corpo da vítima e quando passou no posto do exército, na localidade São Salvador, foi detido no local.

Ao ser informado da situação, o delegado José Obetânio enviou equipes da Polícia Civil, bem como da Polícia Militar ao local e Claudemir foi levado para a Delegacia. Deverá ser levado para o Complexo Penitenciário Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul.

Conteúdo relacionado:

O crescimento de casos de Covid-19 e o aumento de pessoas com sintomas gripais foi captado em pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) entre os dias 10 e 13 de janeiro. Dos quase 2 mil municípios que participaram do mapeamento, 93,9% apontaram o crescimento preocupante de atendimentos a pessoas com sintomas gripais em hospitais e postos de saúde.

O levantamento mostra que 1.555 (83,1%) confirmaram aumento nos casos de Covid-19 e mais de 1,1 mil (60%) prefeituras afirmaram que ocorreu o aumento no afastamento de servidores municipais por conta do coronavírus.

Esta edição da pesquisa também trouxe informações sobre a gripe H3N2, que é uma variante do vírus Influenza A. Pelos dados da CNM, 1.149 (61,4%) cidades já possuem medicamentos para enfrentar a proliferação desse vírus. No entanto, apenas 529 (28,3%) localidades afirmam ter registrado casos da gripe comprovados.

Outro tema desta edição da pesquisa é o teste para detecção da Covid-19. Enquanto 1.499 (80,1%) gestores afirmam ter teste rápido para a detecção da Covid-19 disponível, outros 339 (18,1%) sinalizaram a falta dessa ferramenta de auxílio no diagnóstico. A ampla testagem pode ajudar no controle da proliferação do vírus, por isso, o Plano Nacional de Expansão de testagem para Covid-19 prometia enviar esses para os 5.568 Municípios do país, seguindo o critério populacional e o cenário epidemiológico de cada localidade.

No entanto, 969 (51,8%) gestores afirmam não ter recebido apoio do governo em relação à testagem por meio do Plano; enquanto 759 (40,6%) afirmaram ter tido apoio.

A CNM também perguntou sobre a contratação de laboratório para fazer testes por RT-PCR e 452 (24,2%) gestores afirmaram que firmaram contrato; já 1.371 (73,3%) não contam com esse tipo de contratação. Ainda sobre a testagem de pessoas com sintomas, quando o PCR é encaminhado para as redes estaduais, o resultado sai em até quatro dias para 697 (37,3%) Municípios; em 794 (42,4%) cidades, os laudos ficam prontos entre cinco a sete dias; e em apenas 295 localidades o diagnóstico leva até 15 dias.

Após várias horas de viagem de barco, investigadores que estavam de plantão na Delegacia Geral de Polícia de Cruzeiro durante o final de semana, conseguiram chegar à Comunidade de Timbaúba, na zona rural do município de Mâncio Lima, e prender o rondoniense Claudiney Sombra dos Santos, de 19 anos.

O jovem é acusado de se desentender com um colega de trabalho, cujo nome não foi ainda divulgado, e assassiná-lo a tiros e golpes de facão. Em seguida, cortou as pernas da vítima usando a arma branca. O cadáver já está no Instituto Médico Legal de Cruzeiro do Sul para ser autopsiado. O caso está sob a responsabilidade do delegado José Obetânio, que era o plantonista em todo o Juruá no final de semana.

A capital acreana começa nesta segunda-feira, 17, a vacinar crianças de 5 a 11 anos contra os efeitos da Covid-19. A imunização inicia de forma decrescente, primeiro na faixa etária dos 11 anos, dependendo da disponibilidade do imunizante.

De acordo com a nota técnica divulgada pela prefeitura de Rio Branco, a vacinação irá avançar a idade à medida que a demanda na faixa etária se esgota.

Toda criança deverá estar acompanhada do pai, mãe ou responsável legal. Todos os pais e mães deverão assinar o termo de autorização e receber informações sobre possíveis reações esperadas.

As crianças que possuem comorbidade devem apresentar a prescrição médica para a vacinação. Em Rio Branco, cinco Unidades de Saúde da Família (USF) estarão disponibilizando o imunizante para crianças das 8h às 12h e das 14h às 16h, são elas: USF Manoel Bezerra (Cidade do Povo), USF Esperança (Gentil Perdome da Rocha), USF Dr. Mario Maia (Bairro 15); USF Cadeia Velha e USF Vitória (bairro Vitória e Regional São Francisco).

O que pode ter sido uma mera brincadeira, terminou de maneira trágica para o servidor público Roberto José Lima de Oliveira, de 50 anos. Ele foi a óbito na tarde deste domingo (16), em um bar da cidade, após ter sido empurrado por um amigo de nome Felipe e bater com a cabeça em uma mesa de sinuca.

De acordo com relatos de testemunhas, o episódio fatídico começou quando a vítima apertou os testículos de um amigo, com quem frequentava o estabelecimento. Depois de alguns momentos, esse amigo teria reagido à “brincadeira” com um empurrão que levou Roberto a cair e bater a cabeça, ficando inconsciente.

Ainda de acordo com as informações, o Samu foi acionado, mas o servidor foi a óbito alguns instantes depois do acontecimento. Funcionário da Prefeitura de Xapuri desde o ano de 1988, Roberto José é um dos irmãos do ex-prefeito Wanderley Viana, que administrou a cidade por dois mandatos.

O investigador Eurico Feitosa, da Delegacia de Polícia de Xapuri, informou que o amigo envolvido no incidente já se apresentou, acompanhado da mãe, e que ainda neste domingo o delegado da cidade, Gustavo Neves, deveria dar início aos procedimentos relacionados ao caso.

Comentários