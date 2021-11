Homem é preso pela PM com TV furtada de residência e portando drogas

A Prefeita Fernanda Hassem recebe nesta segunda-feira (22), a equipe de Coordenadores de Projetos voltados às ações da primeira infância.

O objetivo é construir o Plano Municipal pela Primeira Infância no município, com participação da Câmara de Brasiléia, Conselho Tutelar, Conselho Municipal Intersetorial e Gestão municipal.

A oficina acontece no Centro de Convivência do Idoso e será ministrada pela Consultora do Projeto Planos Primeira Infância, Neilza Buarque, Assessora de Projetos do Instituto Cidades Sustentáveis, Carol da Terza e o Coordenador do Instituto da Infância, Fellipe Dias.

A Consultora do Projeto Planos Primeira Infância, Neilza Buarque fala da vinda ao município. ” Estou extremamente feliz de realizar esse trabalho com a prefeitura de Brasiléia, fomos muito bem recebidos, as pessoas da cidade são muito receptivas e hospitaleiras. Durante três dias estaremos dando o suporte técnico, pautando as prioridades relacionadas as ações voltadas à Primeira Infância”, afirmou.

A Prefeita Fernanda Hassem fala a respeito da oficina realizada.” É um dia muito importante para o trabalho que estamos fazendo em parceria com a Rede Urban95, temos no município técnicos do Instituto da Infância e também das Cidades Sustentáveis que irão auxiliar no apoio técnico necessário. O Plano Municipal para a Primeira Infância será construído a muitas mãos, com participação de vereadores,Conselho Tutelar, Conselho Pelos Direitos da Criança e Adolescente e nossa equipe, que está empenhada para a conclusão do Plano”, finalizou.

