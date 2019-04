Um homem acabou preso na noite desse domingo, 28, enquanto um ônibus passava por fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-364, Km 115, em Rio Branco. O coletivo fazia a linha em Rio Branco (AC) – Cascavel (PR), por volta das 21h30min.

O passageiro chamou a atenção dos policiais devido ao excesso de informações incoerentes sobre sua viagem a Dourados (MS). O suspeito também apresentou sinais de nervosismo, fatos que levaram os PRFs a realizarem buscas minuciosas no viajante e nos seus pertences. Dentro de uma bolsa de mão que ele trazia embaixo da poltrona foi encontrado um pacote em forma de barra, cujo conteúdo, após submetido ao teste preliminar, deu positivo para cocaína.

Indagado a respeito do delito, o viajante afirmou que recebeu a droga dentro da bolsa na rodoviária de Rio Branco e que iria ganhar R$ 500,00 (quinhentos reais) para levá-la até o interior do Mato Grosso do Sul. Disse ainda que a cocaína não era sua, mas não quis informar nomes dos mandantes e destinatários. Diante das evidências, o passageiro de 54 anos de idade foi detido e encaminhado para a Delegacia de Flagrantes da Polícia Civil, juntamente com 1 Kg (um quilo) do entorpecente, para os procedimentos cabíveis.

Com essa apreensão, somente nos primeiros quatro meses desse ano a PRF/AC totaliza 236,583 Kg (duzentos e trinta e seis quilos, quinhentos e oitenta e três gramas) de drogas retiradas de circulação, o que corresponde a mais de 52% da apreensão de entorpecente realizada durante todo o ano de 2018.

Com informações da PRF/AC