Homem é preso tentando viajar de Rio Branco para Lisboa com cocaína líquida

Uma ação dos Policiais Militares do GIRO do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) resultou na prisão de um motorista de aplicativo no final da tarde desta segunda-feira, 30, pelo crime de tráfico de drogas. A apreensão dos entorpecentes ocorreu no estacionamento de um mercantil no bairro São Francisco, em Rio Branco.

A guarnição do GIRO estava realizando um patrulhamento de rotina na região quando foi abordada por populares informando que havia um veículo modelo Fiat Mobi, de cor vermelha, no estacionamento do mercantil império, onde o motorista apresentava atitude suspeita. Os policiais se deslocaram até ao local e abordaram o motorista de aplicativo. Foi feito uma busca veicular e dentro do carro foi encontrado em posse do motorista 4 barras de cocaína.

O homem informou aos policiais que estava no estacionamento esperando o traficante pegar os entorpecentes. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o motorista de aplicativo foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

