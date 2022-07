Homem é preso transportando 155 quilos de cocaína em cidade no interior do AC

A Prefeita Fernanda Hassem recebeu na manhã de quarta-feira (13), em seu gabinete a Diretora-Presidente do PROCON Alana Albuquerque juntamente com sua equipe, para tratar de uma parceria do município com estado.

O objetivo da reunião, foi para tratar do inicio dos trabalhos do PROCON na regional do Alto Acre, onde o município estará disponibilizando um espaço para a instalação da entidade em Brasileia.

Segundo a prefeita Fernanda Hassem, sala de atendimento inicialmente será no Setor de Cadastro enquanto a obra da Organização Central de Atendimento (OCA) é concluída. Sendo essa a segunda novidade contada pela gestora.

“Esse escritório estará atendendo um número aproximado de 80 mil pessoas, uma vez que munícipes de Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia serão os principais beneficiados e quero anunciar também, a instalação de uma unidade da OCA aqui em Brasiléia. Quero agradecer essa parceria com o governo do Acre, através do governador Gladson Cameli”, destacou a prefeita.

Veja vídeo reportagem abaixo.

