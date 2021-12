Homem morre eletrocutado no Parque de Exposições na capital do Acre

Por Wanglézio Braga - acrenews

Já foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) o edital do concurso público do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 206.891 vagas temporárias para todo o país, divididas entre os cargos de recenseador, agente censitário supervisor e agente censitário municipal visando o Censo Demográfico de 2022.

As inscrições estarão abertas a partir de hoje (15) e terminam no dia 29 de dezembro deste ano. Os interessados podem se inscrever pelo site https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21. A taxa de inscrição para o posto de recenseador é de R$ 57,50 e para os outros dois cargos é de R$ 60,50.

Segundo edital, são 680 vagas que contemplam todos os municípios do estado. Os salários variam de R$ 1.700,00 a R$ 2.100,00. Os contratados receberão ainda auxílio-alimentação no valor de R$ 458,00, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcionais ao tempo de trabalho.

A seleção dos candidatos será feita por meio de uma prova objetiva com 50 ou 60 questões de múltipla escolha sobre conhecimentos básicos e específicos. As provas serão realizadas nos municípios sede de Postos de Coleta/UF, elencados no anexo do edital.

As provas serão realizadas na data prevista de 27 de março de 2022, das 9h às 12h para Recenseador e das 14h30 às 18h para Agentes Censitários, em locais a serem divulgados pela Fundação Getúlio Vargas no dia 21 de março. Os gabaritos preliminares sairão no dia 28 de março e os resultados estão previstos para serem divulgados em 02 de maio de 2022.

