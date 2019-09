Uma manobra imprudente realizada por volta das 8h20 da manhã desta sexta-feira, dia 13, fez com um condutor de moto, identificado como Marcos Padilha de Souza, de 43 anos, perdesse a vida na mais movimentada avenida da cidade de Brasiléia.

Segundo foi levantado, Marcos trafegava pela avenida Doutor Manoel Marinho Montes, parte alta da cidade, em sua moto modelo Yamaha, placa MZY 5423, quando resolveu ultrapassar uma carreta boiadeiro bi-trem, utilizando a lateral direita, pelo acostamento.

A ação do motociclista, não contou que havia uma pick-up estacionada logo à frente e achou que daria tempo passar. Mas, para sua infelicidade, tocou no canto esquerdo da carroceria, fazendo com que perdesse o controle e caiu na avenida.

Infelizmente, o motorista da carreta não teve tempo de parar e passou algumas das rodas por cima de seu corpo, lhe causando fraturas seguido de hemorragias internas.

Marcos ainda foi socorrido por socorristas do SMAU e levado para o hospital Wildy Viana com vida. Infelizmente, devido complicações internas, o mesmo não resistiu e foi a óbito no Pronto Socorro.

O motorista, identificado como Oeder Magner Moreira dos Santos (48), ficou no local para prestar socorro à vítima e as autoridades policiais. Agentes do Ciretran foram acionados para coletar informações sobre o acidente fatal.

Mais informações a qualquer momento.

