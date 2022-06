Homem que bateu em mulher por ela pegar carona para voltar do trabalho é condenado

O médico acreano Fabio Maia, da Estratégia da Saúde da Família do Jardim Delmira, em Prudentópolis, na região de Ponta Grossa, no Paraná, foi espancado até a morte na noite deste domingo (5).

O próprio amigo da vítima, que foi preso pela Polícia Militar, é o suspeito de ter praticado o crime.

“Aos policiais, o acusado assumiu ter agredido o médico e, ao vê-lo sem sinais vitais, decidiu ligar para o Corpo de Bombeiros, para pedir ajuda”, diz o trecho de uma reportagem de um site local.

O Corpo de Bombeiros informou por meio de nota que “o solicitante informou que agrediu seu amigo e o mesmo não estava respirando. Ao chegar no local, a equipe arrombou o portão e ao adentrar no imóvel a equipe deparou-se com uma vítima deitada no quarto do segundo andar do imóvel sem sinais vitais em parada cardiorrespiratória. Iniciado o RCP e encaminhamento ao hospital, onde foi constatado óbito pelo médico de plantão”.

De acordo com o órgão, o médico estava com fortes ferimentos na cabeça. Um bombeiro ficou no local com o agressor até a chegada da Policia Militar para realizar o flagrante.

Fabio saiu de Rio Branco para estudar Medicina fora do Estado.