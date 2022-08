Homem que carregava bolsas contendo drogas é preso pela PM em Brasiléia

“Ele fez um grande trabalho como presidente da Federação das Indústrias e, como deputado federal, vai trabalhar muito mais pelo desenvolvimento nosso estado”, afirmou o candidato à reeleição ao governo do Acre, Gladson Cameli, durante o Pacto pelo Emprego, evento promovido pelo candidato a deputado federal José Adriano.

A reunião ocorreu no Buffet Afa Jardim, em Rio Branco, na noite desta terça-feira, 23. Na presença de empresários, lideranças do setor produtivo, do candidato ao Senado Ney Amorim e apoiadores, foram discutidas propostas que contribuam com a economia acreana por meio da geração de emprego e renda.

“Entendemos que teremos um estado forte quando priorizarmos e darmos os mecanismos necessários para que o setor produtivo cresça. Com a experiência que adquiri na Fieac, me sinto preparado para dar a minha contribuição e trabalhar muito pelo Acre”, enfatizou Adriano.

Fortalecer políticas públicas voltadas a criação de novos postos de trabalho será prioridade no segundo mandato do governador Gladson Cameli. Em seu plano de governo, há uma série de propostas que beneficia a iniciativa privada. Destaque para a busca de novos empreendimentos, criação de programa para que micro e pequenas empresas tenham acesso facilitado a linhas de crédito, assim como a implantação do Programa Estadual de Qualificação Profissional.

“Um dos maiores desafios que teremos em nosso segundo mandato é a geração de emprego e renda. Estamos saindo de uma pandemia, que acabou prejudicando a nossa economia. Com essa página praticamente virada, é hora de trabalhar ainda mais para criar as condições necessárias para que mais empresas se instalem no Acre”, declarou Gladson.

