Os jovens Lucas Dennedy Freire de Souza, de 20 anos, e Richard Rodrigues, de 16, foram fotografados por membros de facção antes de serem esquartejados. Além da forma cruel como foram assassinados, os jovens tiveram as mortes filmadas e o vídeo divulgado pelos criminosos em redes sociais.

O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) informou que além dos 54 anos de prisão, Oliveira ainda vai ter que que pagar 20 dias de multas no valor de um terço do salário mínimo correspondente à época em que o crime ocorreu.

Ainda segundo o TJ, Oliveira foi punido por participação em organização criminosa, duplo homicídio, e ocultação de cadáver.

O júri popular do acusado ocorreu na quarta-feira (8), na 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco, onde foram ouvidas testemunhas chamadas pelo Ministério Público do Acre e também da defesa do acusado.