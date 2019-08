Gilberto Craveiro foi condenado por matar Maria Cléia Derze a tesouradas em agosto de 2017, em Rio Branco.

Após dois anos, a Justiça do Acre condenou Gilberto Derze Craveiro, de 53 anos, pela morte da idosa Maria Cléia Derze Craveiro, de 72 anos. A vítima foi assassinada a golpes de tesoura em agosto de 2017 dentro da própria casa dela, em Rio Branco.

O acusado foi preso em flagrante no dia do crime e levado para a Delegacia Especializada em Proteção à Mulher (Deram). Segundo informou a polícia na época, o homem era usuário de drogas e tem problemas mentais.

Craveiro seria sobrinho de Maria Cléia, mas foi criado como irmão.

O G1 tentou contato com o advogado do acusado, citado no processo, mas não obteve retorno até essa publicação.

O júri popular do acusado ocorreu no último dia 23, na 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco e Auditoria Militar. Craveiro não pode recorrer da decisão em liberdade, e deve permanecer preso em uma ala de saúde médica do presídio.

Decisão

Craveiro foi condenado por homicídio com duas qualificadoras: motivo fútil e feminicídio. O total da pena do acusado chegou a ser fixado em mais de 24 anos de prisão, devido a vítima ter mais de 70 anos e o acusado ter confessado o crime.

Porém, a pena foi reduzida em mais da metade após o reconhecimento de que o acusado é perturbado mentalmente e no dia do crime não tinha capacidade de entender o que estava fazendo.

Com isso, Craveiro deve cumprir 10 anos, dois meses e 15 dias em regime fechado.

“Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, mantendo-o recolhido no local em que se encontra (ala de saúde médica), por persistir o motivo ensejador da prisão cautelar, tendo em vista a sua periculosidade, já que se trata de doente mental, devidamente comprovado por laudo médico”, destacou o juiz Alesson Braz.

Comentários