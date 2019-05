Por Mazinho Rogério, G1 AC — Cruzeiro do Sul

Albenir Rodrigues, de 48 anos, se entregou na delegacia de Cruzeiro do Sul nesta quarta (29) e assumiu ser autor do disparo que matou o agricultor Raimundo da Silva, de 58 anos. O crime aconteceu no Ramal do Manoelzinho, na Vila Santa Luzia no último domingo (26).