Homem que matou colono na zona rural de Brasiléia tem registro por homicídio em 2004

A Prefeita Fernanda Hassem participou nesta terça-feira, 9, da inauguração da Divisão Regional no Alto Acre, do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/ ACRE).

A inauguração é fruto de Termo de Cooperação número 03/ 2022, firmado entre Governo do Estado e Prefeitura de Brasiléia.

A atividade aconteceu na Sede da secretaria de agricultura, local onde está instalada a sala onde o órgão irá funcionar.

Participaram o Secretário da Casa Civil, Jonathan Xavier Donadoni, Alana Albuquerque, Diretora- presidente do Procon/ Acre, vereadores Rogério Pontes e Elenilson Cruz, Camila Machado, diretora administrativa do órgão no Acre, Ítalo Medeiros, Diretor da Secretaria Extraordinária de Assuntos Governamentais (SEGOV), secretários municipais, gerentes, coordenadores, além de autoridades do Estado.

A estimativa é de que aproximadamente 85 mil consumidores sejam atendidos diretamente com a instalação do Procon, uma vez que o serviço oferecido contemplará todos os municípios da Regional do Alto Acre.

A Diretora-presidente do Procon/ Acre, Alana Albuquerque destaca a importânciada parceria com o município de Brasiléia.

” Estamos inaugurando a terceira Divisão Regional, graças a parceria com o município, através da prefeita Fernanda Hassem. Um dos objetivos é interiorizarmos nossas ações, para que possamos nos fazer presentes onde estão os consumidores mais vulneráveis”, disse.

A prefeita Fernanda Hassem comemorou a chegada do Procon no município. ” Estou muito feliz, essa conquista de múltiplos esforços, através da Alana Albuquerque nós realizamos diversas tratativas para que hoje possamos estar instalando o Procon aqui, o que beneficiará diretamente os consumidores da nossa região, a prefeitura se colocou à disposição com a cessão de servidores e de um espaço dentro da Secretaria de agricultura para atender a população que necessita dos serviços oferecidos pelo Procon/ Acre”, afirmou a Prefeita.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários