“Ele saiu dizendo pro meu pai que ia assistir a um jogo de futebol e não retornou. Na terça [22], um casal amigo do meu pai disse que saiu para deixar uma pessoa no Mocinha Magalhães. Nessa viagem, eles teriam se perdido e foram parar no Custódio Freire. Chegando lá, o meu irmão teve um surto, desceu do carro e saiu correndo e eles não encontraram mais ele”, contou a irmã Jéssica Santos.