Homem sob efeito de bebida alcoólica causa acidente no centro de Epitaciolândia

O candidato a deputado federal Orleilson Cameli (PDT), o Zico, cumpre extensa agenda no Alto Acre. No domingo, 28, em Brasileia reuniu-se com o presidente e vice-presidente da Associação dos Moradores e Produtores da Reserva Extrativista Chico Mendes (AMOPREBE), Romário Morais, Luiza Carlota, e toda a diretoria da entidade.

Na oportunidade, o grupo falou sobre as dificuldades das famílias que residem na Resex e como Orleilson poderia ajudá-los caso eleito deputado federal.

“Tivemos uma ótima conversa com o Orleilson Cameli e consolidamos um pacto de autoajuda. Ele é uma pessoa que tem paciência em ouvir a população e conhece as necessidades de cada segmento social. Tenho certeza que como deputado federal será um grande defensor das causas do povo acreano aqui e em Brasília”, disse Romário.

A região do Alto Acre foi integrada ao restante do Estado pelo pai de Orleilson Cameli, o saudoso governador Orleir Cameli, ao pavimentar a BR–317, mudando a realidade econômica daquela região fronteiriça. Hoje, mais de duas décadas depois, o filho de Orleir Cameli, Orleilson Cameli, refaz os passos do pai, reafirmando seu compromisso de cuidar da população acreana e buscar desenvolvimento para o Estado

“Reafirmo meu compromisso com a AMOPREBE e suas demandas. Juntos vamos lutar por um ACRE cada vez melhor para se viver e morar”, finalizou Orleilson.

Orleilson Cameli segue percorrendo as cidades da região do Alto Acre e, posteriormente, seguirá para o Juruá.

