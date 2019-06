Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite deste domingo, dia 2, na cidade de Assis Brasil, distante cerca de 330kmm da capital do Acre. De acordo com informações de populares, um jovem estava no ‘Bar do Thioca’ quando de repente chegou um homem e iniciou os disparos contra a vítima.

A vítima correu em direção ao hotel do Arquimedes onde conseguiu escapar. Segundo populares, foram efetuados ao menos oito disparos contra a vítima.

A Polícia esteve no local, recolheu as informações e saiu em busca dos suspeitos. A vítima não teve o nome identificado sofreu uma pequena lesão um dos dedos da mão direita.

Foi encontrado no local a sandália com marcas de sangue e a cápsula da arma utilizada. As suspeitas iniciais pode ser uma tentativa de acerto de contas entre pessoas ligadas a grupos de facções rivais.

Mais informações a qualquer momento.

