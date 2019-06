Se encontrava até o final do dia desta quarta-feira, dia 26, no hospital regional Wildy Viana, na cidade de Brasiléia, Arielson da Silva Azevedo, com ferimentos pelo corpo após ser pego por populares tentando realizar furtos em estabelecimentos residenciais e comerciais.

Segundo foi apurado até o momento, Arielson que já tem passagens pela justiça por envolvimento com tráfico drogas, comercio de entorpecentes, associação com facções criminosas e furtos com registros em 2015 e início de 2019, escapou de coisa pior, graças a intervenção de terceiros.

Já era próximo à meia-a noite desta terça-feira (25), quando o mesmo estaria nas proximidades da ponte metálica José Augusto, tentando realizar furto e foi descoberto. Rapidamente o acusado teria tentado fugir correndo por cerca de 200 metros, já próximo ao prédio da defensoria, foi alcançado e foi surrado.

Arielson foi levado para o hospital com vários hematomas pelo corpo, desacordado e suspeita de fraturas nos braços e cabeça, ficando em observação após ser atendidos pela equipe médica de plantão.

O acusado é suspeito de ter invadido várias casas e comércios na fronteira e o caso está sendo levantado pelas autoridades locais.

Matérias relacionadas:

Comentários