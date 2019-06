Uma criança de oito anos, e duas mulheres ainda não identificadas, foram atingidas a tiros de espingarda na noite deste sábado no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul. A criança está na UTI do Pronto Socorro do Hospital do Juruá.

Um homem identificado como Neto, marido de uma das vítimas, desapareceu depois do crime e ainda não foi capturado pela polícia.

De acordo com a polícia, Neto bebia com a sogra e os dois se desentenderam. O homem atirou contra ela, atingindo também a própria esposa e uma criança que estava no local. Não se sabe se a criança seria filha do casal envolvido no tiroteio.

Comentários