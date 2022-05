Homem tenta matar irmão e PM mas acaba baleado e morto em hospedaria de Xapuri

O dia do Meio Ambiente é comemorado todo dia 5 de junho e para celebrar esta data, a Prefeitura de Brasiléia por meio da Secretaria de Meio Ambiente realizou na manhã desta segunda-feira (30), a abertura da semana do Meio Ambiente com o tema “Uma Só Terra Vida Sustentável em harmonia com a Natureza”.

A atividade aconteceu no Centro Cultural Sebastião Dantas e contou com a presença da Prefeita Fernanda Hassem, representante da Secretaria de Governo, Joelso Pontes, vereador Jurandir Queiroz, do Secretário de Meio Ambiente Zico Rocha, representante do Instituto de Meio Ambiente do Acre, Carlos Vinicius, do ICMBio, Robson Oliveira e do representante do Instituto de Defesa Agroflorestal, Raimunda Bezerra e secretários municipais.

Na oportunidade foram realizadas palestras educativas relacionadas à preservação ambiental por representante das empresas: Reciclar e Acre Papel.

Veja o que disseram a Prefeita Fernanda Hassem e o representante do governo do estado no Alto Acre Joelso Pontes.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários