Da redação com Agência Acre

O governador Gladson Cameli concederá, no próximo dia 27, a mais alta condecoração honrosa concedida pelo Estado, a Ordem da Estrela do Acre, ao Conselho da Ordem e a autoridades nacional e estrangeira.

A Ordem da Estrela do Acre é a mais alta distinção do Estado e é conferida a pessoas ou instituições merecedoras do reconhecimento do povo acreano e que contribuem para o desenvolvimento do Estado.

A solenidade, restrita a convidados, acontece no Memorial dos Autonomistas, centro de Rio Branco, a partir das 20 horas. O decreto de concessão da medalha é assinado pelo secretário de Estado da Casa Civil, José Ribamar Trindade, que é chanceler da Ordem.

A entrega das insígnias aos agraciados será feita pelo governador Gladson Cameli, grão-mestre da Ordem da Estrela do Acre. Entre os homenageados, já confirmou presença o ministro do Desenvolvimento Regional do Brasil, Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto; o embaixador do Brasil na República do Peru, Rodrigo de Lima Baena Soares; o embaixador do Peru no Brasil, Javier Raúl Martín Yépez; e o cônsul General del Peru, Teobaldo Reategui San Martin.

De acordo com a chefe do Departamento de Cerimonial e Protocolos Oficiais do governo, Izabel Barros, a Ordem da Estrela do Acre será concedida nos graus Grã-Cruz, Grande Oficial e Comendador.

“Os nomes dos agraciados foram aprovados pelo conselho e as nomeações para a ordem serão feitas por decreto do governador Gladson Cameli, na qualidade de Grão-Mestre. A condecoração é a maior honraria concedida pelo Governo do Estado”, pontua.

A Ordem da Estrela o Acre é concedida a personalidades que, por sua atuação destacada, dignas do respeito do povo acreano, contribuíram para o desenvolvimento do Estado ou protagonizaram atuações decisivas em prol da população.

O governador Gladson Cameli, grão-mestre da Ordem da Estrela do Acre, a chanceler da Ordem da Estrela do Acre, decidiu que mais 13 pessoas devem receber a honraria. A lista, publicada no Diário Oficial desta quinta-feira, 25, divulga os nomes que vai do vice-governador Major Rocha à prefeita de de Brasiléia Fernanda Hasem. Confira quem vai receber a honraria dia 27. Major Rocha – Vice-governador do Acre Nicolau Júnior – Presidente da Aleac Sérgio Petecão – Senador da República Vanda Milani – Deputada Federal Fernanda Hassem – Prefeita de Brasileia Kiefer Cavalcante – Prefeito de Feijó Estephan Barbary – Prefeito de Porto Walter Marilete Vitorino – Prefeita de Tarauacá Amarildo Camargo – Coronel da Polícia Militar Teobaldo San Martin – Cônsul do Peru Carlos Eduardo Guedes – Cônsul do Brasil em Cobija Wilson Lima – Governador do Amazonas Marcos Rocha – Governador de Rondônia

Comentários