Homens armados matam ao menos 20 fiéis dentro de igreja na Nigéria

A Caixa Econômica Federal encerrou ontem, 31, os repasses da parcela de maio do Auxílio Brasil. Cerca de 18,1 milhões de famílias foram atendidas pela iniciativa no mês passado, e o número pode crescer anda mais em junho, considerando a situação econômica do país.

O programa oferece parcelas mínimas de R$ 400 por beneficiário, mas o valor pode ficar acima disso caso a família se enquadre em algumas regras. O piso foi fixado por lei, sancionada pela presidente Jair Bolsonaro.

Quem tem direito?

O Auxílio Brasil é destinado a famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza cadastradas do CadÚnico. Para realizar essa inscrição, é necessário comparecer a um Centro de Assistência Social (CRAS) portando documentos de todos os integrantes do núcleo familiar.

Uma família em situação de extrema pobreza é aquela com renda mensal de até R$ 105 por pessoa. Já a situação de pobreza ocorre quando a renda mensal familiar é de até R$ 210, com ao menos uma gestante, nutriz ou menor de 21 anos na composição da família.

A seleção dos aprovados é feita de forma automática pelo Ministério da Cidadania, com base no banco de dados do CadÚnico.

Próximos calendários do Auxílio Brasil

Os repasses do benefício são realizados, quase sempre, nos dez últimos dias úteis de cada mês. Os beneficiários recebem de acordo com o final do seu Número de Identificação Social (NIS). Veja os próximos calendários do Auxílio Brasil:

Junho

NIS final Data de pagamento 1 17 de junho 2 20 de junho 3 21 de junho 4 22 de junho 5 23 de junho 6 24 de junho 7 27 de junho 8 28 de junho 9 29 de junho 0 30 de junho

Julho

NIS final Data de pagamento 1 18 de julho 2 19 de julho 3 20 de julho 4 21 de julho 5 22 de julho 6 25 de julho 7 26 de julho 8 27 de julho 9 28 de julho 0 29 de julho

Agosto

NIS final Data de pagamento 1 18 de agosto 2 19 de agosto 3 22 de agosto 4 23 de agosto 5 24 de agosto 6 25 de agosto 7 26 de agosto 8 29 de agosto 9 30 de agosto 0 31 de agosto

