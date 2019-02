Criminosos amarram as vítimas e saíram levando bens da família que foram recuperados pela polícia

Cinco homens armados, entre eles três menores, suspeitos de um assalto ocorrido na Estrada do Quixadá, na noite desta segunda-feira (11), foram presos após caírem numa abordagem policial já no bairro Adalberto Sena, em um cruzamento com a Rua Sabiá. Cinco armas de fogo foram apreendidas com eles e os objetos subtraídos da propriedade foram recuperados.

Os policiais estavam atendendo a uma ocorrência de acidente de trânsito no local quando perceberam a aproximação do grupo em um veículo que trafegava em alta velocidade. A ordem de parada foi feita e durante a abordagem já perceberam que todos os ocupantes do veículo estavam vestidos com gandolas do exército.

No carro foram encontrados quatro espingardas e uma escopeta, além de motosserra, soprador, vários cosméticos, celulares, tablet, joias e vários objetos oriundos do roubo. Os homens invadiram a propriedade e armados levaram todos os objetos encontrados além do veículo que usavam, deixando as vítimas amarradas em um compartimento da casa.

Jeferson Souza da Silva, de 27 anos e Emerson Passos Ribeiro Santos, de 25, receberam voz de prisão imediata e outros três menores de 14, 15 e 17 anos foram encaminhados juntos à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) para os devidos procedimentos do flagrante. O carro e os objetos oriundos do roubo também foram entregues na especializada para posterior devolução ao proprietário.