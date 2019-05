Encontra preso na delegacia de Epitaciolândia, Rogean de Souza Meireles, vulgo ‘China’, foragido do presido da Capital do Acre e autor de um homicídio na mesma no ano de 2017, quando assassinou um desafeto a tiros.

Rogean estava preso na Bolívia pela prática de roubo. No início da tarde desta terça-feira, dia 30, foi deportado e entregue às autoridades brasileiras para que responda pelos crimes aqui praticados.

De acordo com a Polícia Civil de Epitaciolândia, Rogean é o autor do homicídio que vitimou Averton Nascimento dos Santos no dia 31 de dezembro de 2017 em um bar de da cidade. Na época, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo na região da cabeça e mesmo socorrido, vaio a óbito três dias depois na Capital.

Os investigadores identificaram três pessoas envolvidas no crime, sendo que foi Rogean que efetuou os disparos. Na época, o acusado estava foragido do FOC, onde cumpria pena por tráfico de drogas.

Rogean seria ouvido sobre o caso e será encaminhado novamente para o presídio FOC na Capital.

