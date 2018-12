Como o local fica distante da cidade e é de difícil acesso, o corpo só foi resgatado pelo IML no final da tarde do sábado.

COM INFORMAÇÕES DE SENILDO MELO

Francisco Natalino Gomes Pinto, 34 anos, foi morto na madrugada do ultimo sábado, enquanto bebia na companhia de conhecidos, no projeto de assentamento Alcobrás, que fica às margens da BR-317, município de Capixaba.

De acordo com testemunhas, a vítima bebia na companhia de outros homens (nenhum deles teve o nome divulgado) quando teria se desentendido com um dos colegas, este teria quebrado uma garrafa e com o vidro teria ferido Natalino na barriga.

Ainda segundo as testemunhas, a vítima, ferida, teria caído no chão, momento em que o restante do grupo se aproveitar para agredir Natalino com um pedaço de madeira. A vítima morreu ainda no local, após ter o crânio esmagado.

Como o local fica distante da cidade e é de difícil acesso, o corpo só foi resgatado pelo IML no final da tarde do sábado.

