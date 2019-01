A pequena cidade de Assis Brasil, localizada no extremo norte do estado do Acre na fronteira com Peru e distante cerca de 330km da Capital, foi palco de uma ação de bandidos nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, dia 9.

Segundo foi relatado por uma pessoa que pediu para não ser identificado por medo de represálias por parte dos bandidos, cerca de quatro indivíduos encapuzados e armados, chegaram pela parte de trás da unidade hospitalar que não possui muro.

De surpresa, renderam o vigia e se percebeu que a ação teria como alvo, levar a arma e o colete. A ação foi rápida sob ameaças de morte para em seguida, fugirem se deixar pistas por enquanto.

Todos os funcionários e munícipes ficaram assustados com o ocorrido. A Polícia Militar foi acionada e já estão trabalhando no caso, na tentativa de descobrir os envolvidos no assalto.

“Estamos assustados aqui em Assis Brasil, pois, não temos delegado além de um efetivo quase inexistente na cidade. Grupos de facções rivais estão tomando de conta da cidade aos poucos e quase não vemos resposta. Isso vem acontecendo com frequência desde o ano passado quando aconteceu aquela chacina. Somos um município pequeno e quase não dá para acreditar que isso acontece aqui”, desabafou um morador.

Até o fechamento desta matéria, nenhum dos suspeitos no caso haviam sido detidos. Não foi possível falar com o delegado Alex Danny em Xapuri, que responde pelas quatro cidades da regional do Alto Acre.

