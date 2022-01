Hospital do Juruá passa a cobrar passaporte da vacina para acompanhantes e proíbe revezamento

Por Assessoria

Cerca de 1.500 pessoas que residem no bairro Eldorado, em Brasileia, serão beneficiadas com uma emenda de R$ 220 mil de autoria do deputado José Bestene (Progressistas). O dinheiro será utilizado para a regularização fundiária do bairro, atendendo a cerca de 500 famílias com títulos definitivos de propriedade de seus terrenos. Nenhum desses lotes possui o documento de acordo com o Iteracre (Instituto de Terras do Estado do Acre).

“Esta é uma demanda da população daquele bairro que precisa destes papeis para ter a segurança de habitar em casa própria, poder investir na reforma ou ampliação com tranquilidade e até para usar o imóvel como garantia para obter financiamentos”, comenta Bestene. De acordo com ele, a emenda destina os recursos para o Iteracre, órgão responsável pela regularização fundiária urbana e rural do Estado. “Cada família receberá o seu título sem nenhuma despesa”, explica o parlamentar.

