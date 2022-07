Hulk faz 100º jogo no Atlético-MG, vive saga no exame antidoping e revela cansaço: “Perdi 6 quilos”

Hulk comenta eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil: “Doloroso, mas há muita lenha até novembro”

Já era 3h50 da madrugada de quinta-feira (14) quando o atacante Hulk deixou o Maracanã após a eliminação do Atlético-MG na Copa do Brasil. Uma verdadeira saga na sala antidoping o fez ser o último personagem do jogo contra o Flamengo a ir embora do estádio. Volta a Belo Horizonte com 100 jogos pelo Galo, e um recado: “Há muita lenha ainda até novembro”.

Hulk perdeu o voo da delegação alvinegra, que partiu do Rio às 2h35. Pegou um jatinho particular. Há treino na Cidade do Galo às 11h. Com exaustão física e mental, ainda teve tempo de tirar fotos com quatro torcedores do Flamengo que o aguardavam no apagar das luzes do Maracanã.

Ele também falou sobre a eliminação do Galo. Em suas palavras, a revelação de que a derrota de 2 a 0 foi o jogo no qual mais se desgastou com a camisa do Alvinegro.

“Desde que cheguei no Atlético, esse foi o jogo que mais me desidratei. Eu perdi seis quilos hoje”

– Foi uma canseira (o exame antidoping). Estava cansado. Comecei com 97 kg, terminei com 91kg. E ainda cai no doping. Fiquei quatro horas ali, bebi 30 litros de água. Mas estava difícil urinar. Deu certo. Agora é voltar para casa – afirmou.

O Atlético se despede da Copa do Brasil mais cedo. Agora, terá o Brasileiro, no qual é o atual quarto colocado, e as quartas de final da Libertadores, quando irá enfrentar o Palmeiras. O momento é de correção de rota. Há tempo.

– Temos que reconhecer. No geral, não fizemos um jogo bom. Principalmente no primeiro tempo, ficamos muito atrás. Mas é isso. Tem dia que as coisas não acontecem, e é assumir a responsabilidade. Consertar as coisas que precisam ser consertadas. Tem tempo ainda para consertar. Temos competições importantes para buscar – completou.

Hulk teve atuação apagada contra o Flamengo. Aliás, o time todo do Atlético foi abaixo. Tanto que o goleiro Santos foi praticamente um espectador. O jogador, entretanto, segue sendo a grande esperança de gols e triunfos do Galo que, no próximo fim de semana, volta ao Rio para encarar o Botafogo no Brasileiro. Desta vez, com Hulk tendo 100 jogos nas costas, e na busca pelo 60º gol.

– Chegar a 100 jogos com a camisa de um clube tão grande e respeitado. Estou muito feliz. Queria sair com a classificação, com gol. Mas focar nos próximos jogos, quero fazer muito mais jogos com a camisa do Galo.

📊 100 jogos

✅ 65 vitórias

⛔ 23 empates

❌ 12 derrotas

📈 72,6% de aproveitamento

⚽ 59 gols

⭐ 17 assistências

⏱️ Minutos em campo: 8699

⚽⭐ Participação direta de 36% nos gols do Galo desde que chegou ao clube

🟨 Cartões amarelos: 17

🟥 Cartões vermelhos: 1

2021 – Campeonato Mineiro

2021 – Campeonato Brasileiro

2021 – Copa do Brasil

2022 – Supercopa do Brasil

2022 – Campeonato Mineiro

2021 – Artilheiro do Brasileirão (19 gols)

2021 – Artilheiro do futebol brasileiro (36 gols)

2021 – Artilheiro da Copa do Brasil (8 gols)

2022 – Artilheiro do Mineiro (10 gols)

2022 – Maior artilheiro do novo Mineirão (41 gols)

2022 – Maior artilheiro do Galo na história da Libertadores (11 gols)

🗓️ Gol pelo Galo no Século XXI 🗓️

Diego Tardelli – 112 gols ⚽

Guilherme – 75 gols ⚽

Hulk e Marques – 59 gols ⚽

Hulk celebrou os 100 jogos pelo Atlético — Foto: Instagram

🥅 Quem mais sofreu gol 🥅

Fluminense: ⚽⚽⚽⚽⚽

Bahia: ⚽⚽⚽⚽

Juventude: ⚽⚽⚽⚽

América de Cali: ⚽⚽⚽

Caldense: ⚽⚽⚽

Corinthians: ⚽⚽⚽

Cruzeiro: ⚽⚽⚽

Del Valle: ⚽⚽⚽

Fortaleza : ⚽⚽⚽

Athletico-PR: ⚽⚽

Ceará: ⚽⚽

Cerro Porteño: ⚽⚽

Flamengo: ⚽⚽

Internacional: ⚽⚽

Patrocinense: ⚽⚽

Sport: ⚽⚽

Tombense: ⚽⚽

Atlético-GO: ⚽

Athletic – ⚽

Avaí: ⚽

Bragantino: ⚽

Coimbra: ⚽

Cuiabá: ⚽

Emelec: ⚽

Goiás: ⚽

La Guaira: ⚽

Palmeiras: ⚽

Remo: ⚽

River Plate: ⚽

🏟️ Estádios onde mais marcou gols 🏟️

Mineirão: (41) ⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽

Independência: ⚽⚽⚽

Alfredo Jaconi: ⚽⚽

Neo Química Arena: ⚽⚽

Allianz Parque: ⚽

Arena da Baixada: ⚽

Arena Pantanal: ⚽

Banco Guayaquil: ⚽

Castelão: ⚽

Fonte Nova: ⚽

Hailê Pinheiro: ⚽

Ilha do Retiro: ⚽

Maracanã: ⚽

Nilton Santos: ⚽

Romelio Martínez: ⚽

🆚 Quem mais enfrentou 🆚

América: 9 jogos (5v, 3e, 1d) – 66,66% de aproveitamento 📈

Flamengo: 6 (3v, 1e, 2d) – 55,55% 📈

Fluminense: 5 (3v, 1e, 1d) – 66,66% 📈

Palmeiras: 5 (1v, 4e) – 46,66% 📈

Bahia: 4 (3v, 1d) – 75% 📈

Fortaleza: 4 (3v, 1d) – 75% 📈

Athletico-PR: 3 (3v) – 100% 📈

Atlético-GO: 3 (2v, 1d) – 66,66% 📈

Caldense: 3 (2v, 1d) – 66,66% 📈

Ceará: 3 (1v, 1e, 1d) – 44,44% 📈

Cruzeiro: 3 (2v, 1d) – 66,66% 📈

Internacional: 3 (3v) – 100% 📈

Juventude: 3 (3v) – 100% 📈

São Paulo: 3 (1v, 2e) – 55,55% 📈

Athletic: 2 (2v) – 100% 📈

América de Cali: 2 (2v) – 100% 📈

Boca Juniors: 2 (2e) – 33,33% 📈

Bragantino: 2 (1v, 1e) – 66,66% 📈

Cerro Porteño: 2 (2v) – 100% 📈

Chapecoense: 2 (2e) – 33,33% 📈

Corinthians: 2 (2v) – 100% 📈

Cuiabá: 2 (2v) – 100% 📈

Del Valle: 2 (1v, 1e) – 66,66% 📈

Emelec: 2 (1v, 1e) – 66,66% 📈

La Guaira: 2 (1v, 1e) – 66,66% 📈

Patrocinense: 2 (2v) – 100% 📈

Remo: 2 (2v) – 100% 📈

River Plate: 2 (2v) – 100% 📈

Sport: 2 (2v) – 100% 📈

Santos: 2 (1e, 1d) – 16,66% 📈

Tolima: 2 (1v, 1d) – 50% 📈

Tombense: 2 (2v) – 100% 📈

Avaí: 1 (1v) – 100% 📈

Coimbra: 1 (1v) – 100% 📈

Coritiba: 1 (1e) – 33,33% 📈

Goiás: 1 (1e) – 33,33% 📈

Grêmio: 1 (1v) – 100% 📈

Pouso Alegre: 1 (1v) – 100% 📈

Uberlândia: 1 (1v) – 100% 📈

Hulk – jogos (🆚), gols (⚽) e assistências (⭐)

📊 68 jogos

✅ 47 vitórias

⛔ 13 empates

❌ 8 derrotas

⚽ 36 gols

⭐ 12 assistências

📈 75,4% de aproveitamento

🏆 3 títulos: Mineiro, Brasileiro e Copa do Brasil

07/03/2021 – Atlético 4 x 0 Uberlândia – Mineiro ⭐

13/03/2021 – Patrocinense 1 x 3 Atlético – Mineiro

19/03/2021 – Atlético 3 x 0 Coimbra – Mineiro ⚽

01/04/2021 – Caldense 2 x 1 Atlético – Mineiro

04/04/2021 – Atlético 3 x 1 América – Mineiro

07/04/2021 – Atlético 1 x 0 Pouso Alegre – Mineiro

11/04/2021 – Cruzeiro 1 x 0 Atlético – Mineiro

21/04/2021 – La Guaira-VEN 1 x 1 Atlético – Libertadores

24/04/2021 Athletic 0 x 1 Atlético – Mineiro

27/04/2021 – Atlético 2 x 1 América de Cali-COL – Libertadores ⚽

01/05/2021 – Tombense 0 X 3 Atlético – Mineiro ⚽ ⭐

04/05/2021 – Atlético 4 x 0 Cerro Porteño-PAR – Libertadores ⚽⚽

13/05/2021 – América de Cali-COL 1 x 3 Atlético – Libertadores ⚽

16/05/2021 – América 0 x 0 Atlético – Mineiro

19/05/2021 – Cerro Porteño-PAR 0 x 1 Atlético – Libertadores

22/05/2021 – Atlético 0 x 0 América – Mineiro

25/05/2021 – Atlético 4 x 0 La Guaira-VEN – Libertadores ⚽ ⭐

30/05/2021 – Atlético 1 x 2 Fortaleza – Brasileiro ⚽

02/06/2021 – Remo 0 x 2 Atlético – Copa do Brasil ⭐

06/06/2021 – Sport 0 x 1 Atlético – Brasileiro ⚽

10/05/2021 – Atlético 2 x 1 Remo – Copa do Brasil ⚽

13/06/2021 – Atlético 1 x 0 São Paulo – Brasileiro

16/06/2021 – Internacional 0 x 1 Atlético – Brasileiro ⭐

21/06/2021 – Atlético 1 x 1 Chapecoense – Brasileiro

24/06/2021 – Ceará 2 x 1 Atlético – Brasileiro ⭐

27/06/2021 – Santos 2 x 0 Atlético – Brasileiro

01/07/2021 – Atlético 4 x 1 Atlético-GO – Brasileiro ⭐⭐

04/07/2021 – Cuiabá 0 x 1 Atlético – Brasileiro ⭐

07/07/2021 – Atlético 2 x 1 Flamengo – Brasileiro

10/07/2021 – América 0 x 1 Atlético – Brasileiro

13/07/2021 – Boca Juniors-ARG 0 x 0 Atlético – Libertadores

17/07/2021 – Corinthians 1 x 2 Atlético – Brasileiro ⚽⚽

20/07/2021 – Atlético 0 (3) x (1) 0 Boca Juniors-ARG – Libertadores

25/07/2021 – Atlético 3 x 0 Bahia – Brasileiro ⚽⚽

28/07/2021 – Atlético 2 x 0 Bahia – Copa do Brasil ⚽

04/08/2021 – Bahia 2 x 1 Atlético – Copa do Brasil

08/08/2021 – Juventude 1 x 2 Atlético – Brasileiro ⚽

11/08/2021 – River Plate-ARG 0 x 1 Atlético – Libertadores ⭐

14/08/2021 – Atlético 2 x 0 Palmeiras – Brasileiro

18/08/2021 – Atlético 3 x 0 River Plate-ARG – Libertadores ⚽ ⭐

23/08/2021 – Fluminense 1 x 1 Atlético – Brasileiro

26/08/2021 – Fluminense 1 x 2 Atlético – Copa do Brasil ⚽

29/08/2021 – Bragantino 1 x 1 Atlético – Brasileiro

12/09/2021 – Fortaleza 0 x 2 Atlético – Brasileiro

15/09/2021 – Atlético 1 x 0 Fluminense – Copa do Brasil ⚽

18/09/2021 – Atlético 3 x 0 Sport – Brasileiro ⚽

21/09/2021 – Palmeiras 0 x 0 Atlético – Libertadores

25/09/2021 – São Paulo 0 x 0 Atlético – Brasileiro

28/09/2021 – Atlético 1 x 1 Palmeiras – Libertadores

02/10/2021 – Atlético 1 x 0 Internacional – Brasileiro ⭐

06/10/2021 – Chapecoense 2 x 2 Atlético – Brasileiro

09/10/2021 – Atlético 3 x 1 Ceará – Brasileiro ⚽⚽

17/10/2021 – Atlético-GO 2 x 1 Atlético – Brasileiro

20/10/2021 – Atlético 4 x 0 Fortaleza – Copa do Brasil ⚽

24/10/2021 – Atlético 2 x 1 Cuiabá – Brasileiro ⚽

27/10/2021 – Fortaleza 1 x 2 Atlético – Copa do Brasil ⚽

30/10/2021 – Flamengo 1 x 0 Atlético – Brasileiro

03/11/2021 – Atlético 2 x 1 Grêmio – Brasileiro

07/11/2021 – Atlético 1 x 0 América – Brasileiro

10/11/2021 – Atlético 3 x 0 Corinthians – Brasileiro ⚽

16/11/2021 – Athlético-PR 0 x 1 Atlético – Brasileiro

20/11/2021 – Atlético 2 x 0 Juventude – Brasileiro ⚽

23/11/2021 – Palmeiras 2 x 2 Atlético – Brasileiro ⚽

28/11/2021 – Atlético 2 x 1 Fluminense – Brasileiro ⚽⚽

02/12/2021 – Bahia 2 x 3 Atlético – Brasileiro ⚽

05/12/2021 – Atlético 4 x 3 Bragantino – Brasileiro ⚽

12/12/2021 – Atlético 4 x 0 Athlético-PR – Copa do Brasil ⚽

15/12/2021 – Athlético-PR 1 x 2 Atlético – Copa do Brasil ⚽

📊 32 jogos

✅ 18 vitórias

⛔ 10 empates

❌ 4 derrotas

⚽ 23 gols

⭐ cinco assistências

📈 66,66% de aproveitamento

🏆 2 títulos: Supercopa do Brasil e Mineiro

29/01/2022 – Atlético 3 x 0 Tombense – Mineiro ⚽

06/02/2022 – Atlético 3 x 0 Patrocinense – Mineiro ⚽⚽

12/02/2022 – América 0 x 2 Atlético – Mineiro

15/02/2022 – Atlético 1 x 0 Athletic – Mineiro ⚽

20/02/2022 – Atlético 2 (8) x (7) 2 Flamengo – Supercopa do Brasil ⚽

06/03/2022 – Atlético 2 x 1 Cruzeiro – Mineiro ⚽

19/03/2022 – Atlético 3 x 0 Caldense – Mineiro ⚽

23/03/2022 – Caldense 0 x 2 Atlético – Mineiro ⚽⚽

02/04/2022 – Atlético 3 x 1 Cruzeiro – Mineiro ⚽⚽ ⭐

06/04/2022 – Tolima-COL 0 x 2 Atlético – Libertadores

10/04/2022 – Atlético 2 x 0 Internacional – Brasileiro ⚽⚽

13/04/2022 – Atlético 1 x 1 América – Libertadores

23/04/2022 – Atlético 2 x 2 Coritiba – Brasileiro ⭐

26/04/2022 – Ind. Del Valle-EQU 1 x 1 Atlético – Libertadores ⚽

30/04/2022 – Goiás 2 x 2 Atlético – Brasileiro ⚽

03/05/2022 – América 1 x 2 Atlético – Libertadores ⭐

07/05/2022 – Atlético 1 x 2 América – Brasileiro

14/05/2022 – Atlético 2 x 0 Atlético-GO – Brasileiro ⚽

19/05/2022 – Atlético 3 x 1 Ind. Del Valle-EQU – Libertadores ⚽⚽

25/05/2022 – Atlético 1 x 2 Tolima-COL – Libertadores

29/05/2022 – Atlético 2 x 1 Avaí – Brasileiro ⚽

05/06/2022 – Palmeiras 0 x 0 Atlético – Brasileiro

08/06/2022 – Fluminense 5 x 3 Atlético – Brasileiro ⚽

11/06/2022 – Atlético 1 x 1 Santos – Brasileiro

15/06/2022 – Ceará 0 x 0 Atlético – Brasileiro

19/06/2022 – Atlético 2 x 0 Flamengo – Brasileiro ⭐

22/06/2022 – Atlético 2 x 1 Flamengo – Copa do Brasil ⚽ ⭐

28/06/2022 – Emelec-EQU 1 x 1 Atlético – Libertadores

02/07/2022 – Juventude 1 x 2 Atlético – Brasileiro ⚽

05/07/2022 – Atlético 1 x 0 Emelec – Libertadores ⚽

10/07/2022 – Atlético 0 x 0 São Paulo – Brasileiro

13/07/2022 – Flamengo 2 x 0 Atlético – Copa do Brasil