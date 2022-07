Hulk x Daronco: relação de jogador do Atlético-MG e árbitro é recheada de reclamações, memes e títulos

Árbitro já apitou nove jogos do Galo desde que atacante chegou ao time; encontro de “fortões” tem ainda elogios de juiz ao jogador e “briga na mão”; veja histórico

A relação do atacante Hulk e o árbitro Anderson Daronco teve mais um capítulo nesse domingo no jogo entre Atlético-MG x São Paulo, no Mineirão. Ao fim do jogo, Hulk disparou contra o juiz. Mas essa treta não começou agora. Pelo contrário. Desde que o atacante retornou ao Brasil, o encontro de “fortões” já gerou meme, (muita) reclamação, piada, títulos e até garantias na “briga”. O ge reuniu alguns desses momentos.

Nesse domingo após o empate com São Paulo, Hulk relatou que o juiz falou com ele em tom de ameaças. O diretor de futebol Rodrigo Caetano também foi aos microfones após o jogo e disse que há a possibilidade do clube pedir que Daronco não apite mais partidas do Galo.

– Quando estava acabando o jogo ele falou assim: “cuidado com o que você vai falar lá fora”. Eu falei “por que?”, e ele respondeu “porque não é o último jogo que eu vou apitar de vocês”. Isso é uma ameaça ou não? Eu não sei. Diante dos meus quatro filhos, foi a conversa que eu tive com ele ali. – alegou Hulk em saída de campo.

Desde que voltou ao Brasil e atua pelo Atlético-MG, Hulk e Daronco se encontraram em nove jogos, com cinco vitórias do Galo, três empates e uma derrota. Nessa lista levantada pelo Espião Estatístico ainda tem dois títulos do Atlético apitado pelo árbitro Anderson Daronco. (Copa do Brasil de 2021 e Supercopa do Brasil em 2022). Veja lista completa abaixo.

No primeiro jogo em que os “fortões” se encontraram foi no Brasileiro de 2021, também em um Atlético-MG x São Paulo. O jogo foi no Mineirão com vitória do Galo por 1 a 0. A conversa entre jogador e árbitro rendeu uma chuva de memes na internet que tentaram adivinhar qual era o assunto tratado. Durante a partida, Hulk conversou bastante com arbitragem.

Reclamações e mais reclamações

Durante a temporada de 2021, houve mais reclamações de Hulk em relação a arbitragem de Daronco. No clássico contra o América-MG, o Galo venceu, por 1 a 0 . Durante a partida, Hulk se irritou com a não marcação de faltas. Em um dos lances, o atleta ficou sem a chuteira, mas Daronco nada marcou.

Hulk reclama bastante de falta em jogo entre Atlético x América com Daronco apitando — Foto: Premiere

Em Fluminense 1 x 2 Atlético, no Nilton Santos, pela Copa do Brasil, no ano passado, também com o árbitro comandando a partida, mais reclamação. O atacante cobrou muito faltas não marcadas e reclamou da não marcação de um pênalti aos 45 do segundo tempo. O atacante estava impedido.

A partida entre Galo 2 x 2 Palmeiras também rendeu reclamações do atacante. Essa foi a primeira vez que Hulk balançou as redes com o árbitro Anderson Daronco apitando a partida.

A derrota para o Flamengo, por 1 a 0, no Brasileiro do ano passado foi mais um capitulo na história entre o atacante e o árbitro. Esse jogo rendeu declarações mais fortes de Hulk em relação à arbitragem. Ao fim da partida, Hulk disse que Daronco tinha feito uma arbitragem “ridícula”.

– Fui falar com o Daronco. Desde que eu cheguei aqui, meu primeiro ano, sempre olhei o Daronco como o melhor árbitro disparado daqui, com todo respeito a todos. Mas o que ele fez hoje aqui foi ridículo. Muita falta de respeito. Quando o Flamengo fez 1 a 0, eu não estou justificando nossa derrota, poderia ter empatado, poderia ter virado o jogo, poderíamos ter tomado mais gol, não justifica

O árbitro Anderson Daronco também já deu declarações sobre o atacante. Elogios estão entre elas. Mas a que mais chama atenção é a resposta sobre uma possível briga com o atacante.

Questionado durante entrevista ao “Canal Desimpedidos” se “na mão daria um pau no Hulk?” Daronco responde que “Sim”. Já Hulk questionado durante participação no programa Bem, Amigos! quem era o mais forte, o atacante respondeu: “Eu, lógico”.

“Hulk é da paz, é craque, é do jogo. Esse diálogo tem que existir, com respeito e limite”, disse Daronco em entrevista ao canal Talk Show em dezembro de 2021

Veja lista de jogos do Atlético que Daronco apitou