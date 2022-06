Humaitá x Rio Branco-AC, pela 12ª rodada da Série D, tem estádio e horário alterados

Antes da pandemia da Covid-19, o Hebrom tinha uma escolinha de futebol no município de Mâncio Lima, no interior do Acre, que atendia jovens e crianças da região. Dois anos depois da paralisação das atividades no Acre, o presidente do clube quer filiação na FFAC para disputar competições oficiais.

— Estamos nos organizando para filiar na Federação para poder atuar no cenário profissional. Escolhemos o Acre porque no período que atuei como treinador em um projeto em Cruzeiro do Sul, nos identificamos com o estado e vimos a oportunidade de somar para o desenvolvimento dos atletas locais, que pra nós estão sendo mal aproveitados. Temos um plano de negócio bem elaborado para alcançar nossas metas como um clube profissional. Temos um bom planejamento para desenvolver. Com certeza os resultados irão acontecer de forma automática — destaca o presidente do Hebrom.

Planejamento e missão de revelar talentos

Após contato com o presidente da FFAC, Antônio Aquino Lopes, o gestor do Hebrom conta que precisará desembolsar R$ 250 mil para filiar o clube na entidade máxima do futebol acreano.

— Existem várias formas de levantar o recurso. Uma delas é a venda da cota de 10% já negociada. A outra é o plano de negócio que já está elaborado e tem finalidade de atrair patrocínio para a execução do clube porque não é só filiar, existem várias outras despesas já levantadas que precisaremos arcar, mas tudo já está em execução. Estamos nos movimentando para conseguir viabilizar financeiramente — explica.

Simultaneamente com a busca de viabilizar recursos, o Hebrom realiza os primeiros contatos para formar a comissão técnica dos times profissionais e da base. O clube planeja contar com diretor de futebol, analista de desempenho e coordenador das categorias de base.

O Hebrom encerrou recentemente as atividades esportivas em Goiás, onde havia começado em 2020. Dos jogadores que estavam em treinamentos, oito com idade sub-17 serão aproveitados no Acre, segundo o presidente. Apesar da origem goiana, o Hebrom quer revelar joias acreanas.

Dentro das metas do clube, uma delas é revelar jogadores acreanos ao mercado do futebol. Por isso, temos interesse em desenvolver de forma gratuita peneiras em cada cidade do estado para capitação de talentos. Claro, como gestor estou ciente que toda equipe precisa de reforço de acordo com o desenvolvimento da equipe, mas queremos aproveitar o máximo dos talentos acreanos. — Jefferson Ferreira da Silva, presidente do Hebrom

— Conheci muitos atletas no Acre que, com certeza se forem vistos, terão ótimas oportunidades como foi no caso do Tomate (goleiro acreano que compõe base do Botafogo). Queremos ser a janela para esses meninos e meninas — completa.

De acordo com o gestor, o Hebrom pretende criar núcleos esportivos em todo estado para oferecer aos jovens de forma gratuita a oportunidade de tentar jogar no clube.

Metas esportivas

Para aparecer no cenário nacional, o Hebrom precisará entrar na elite do futebol local. A princípio, o time de origem goiana teria que conseguir o acesso por meio da segunda divisão do estadual.

— Queremos brigar pelo título acreano e pela vaga da Copa do Brasil, Brasileiro da Série D e Copa São Paulo. Depois dessas conquistas vamos planejar o próximo passo — afirma o gestor.

— Queremos trazer pra perto do clube os apaixonados por futebol, resgatar o brilho nos olhares dos torcedores, isso reacenderá a chama que ardia nos corações dos esportistas. Eu acredito no futebol acreano e temos fé que vamos contribuir para crescimento — finaliza.