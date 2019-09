O Diretor do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (IAPEN/AC), Lucas Gomes, publicou na edição desta segunda-feira (09), o edital de notificação de Nº (08/2019) com a lista de servidores do IAPEN que não realizaram a etapa presencial da Atualização Cadastral Presencial/2019.

Os servidores podem ficar de fora da folha de pagamento, e terem seus vencimentos bloqueados, a partir do mês de outubro/2019, caso não se apresentem para etapa final do cadastramento.

Os agentes penitenciários tem o prazo de cinco dias, a contar a partir desta segunda-feira, 09, para se apresentarem, à Gerência de Gestão de Pessoas do IAPEN. A Atualização Cadastral é obrigatória, conforme previsto no art. 11º, do Decreto nº 2.882 de 18 de junho de 2019.

“NOTIFICAMOS os Servidores abaixo relacionados a comparecer, impreterivelmente, no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir da publicação deste ato, à Gerência de Gestão de Pessoas do Instituto de Administração Penitenciária, para cumprimento da obrigação, sob pena de bloqueio dos vencimentos, conforme disposto no art. 14º do referido Decreto”.

