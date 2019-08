Márcio da Silva Rodrigues é acusado de ter abusado de pelo menos nove crianças

Em reportagem do A Gazeta do Acre à época da prisão, a criança de 11 anos teria tido suas partes íntimas dilaceradas pelo homem que já era investigado desde 2014

O reeducando Márcio da Silva Rodrigues, acusado de pelo menos nove casos de estupro contra crianças entre 5 e 11 anos foi enviado pelo Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) para prestar serviços de instalação de um laboratório de informática no Educandário Santa Margarida, que é referência no atendimento de crianças entre 0 e 12 anos.

Márcio foi preso em flagrante em janeiro de 2015 pelo sequestro de uma criança de 11 anos de idade, mas foi beneficiado no dia seguinte com liberdade provisória, voltando a ser preso em fevereiro daquele mesmo ano após ser denunciado pelo Ministério Público do Acre pela prática dos crimes de sequestro com fins libidinosos e tentativa de estupro.

Segundo reportagens do A Gazeta do Acre à época da prisão, a criança de 11 anos teria tido suas partes íntimas dilaceradas pelo homem que já era investigado desde 2014 pelo Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Nucria) por atacar menores no meio da rua, quando estavam desacompanhadas.

O acusado usava o argumento de que daria dinheiro para a mãe ou avó da vítima para convencê-las a entrar em seu carro, um Chevrolet Celta de cor preta. Pelo menos nove crianças teriam reconhecido Márcio como autor dos crimes e a polícia acredita que o número de vítimas possa ter sido maior.

Nesta última terça-feira (13) a Agência de Notícias do Acre enviou releases para a imprensa sobre a instalação do laboratório no Educandário, onde Márcio da Silva Rodrigues deu entrevista falando sobre a participação no projeto:

“Estamos dando manutenção aqui no laboratório que vai funcionar para as crianças. Fomos nós que montamos toda a parte da estrutura tanto física quanto de software, internet e cabeamento” – disse Márcio sobre a instalação do laboratório na instituição.

IAPEN afirma que maniaco que prestou serviços em Educandário não teve contato com crianças

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN) confirmou que Márcio da Silva Rodrigues, condenado por estupro contra crianças esteve no Educandário Santa Margarida, local tradicional que abriga crianças em situação de vulnerabilidade social. O IAPEN confirmou que mesmo com todo o histórico, Márcio foi enviado ao Educandário. Segundo o presidente do instituto, Lucas Gomes, não houve qualquer contato do preso com as crianças. “O preso, que responde por estupro, prestou serviço um em um dia no educandário. Montando uma sala de informática. O preso esteve escoltado com dois Agentes Penitenciários e não teve nenhum contato com nenhuma criança”, esclareceu.

