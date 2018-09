O governo do Estado, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), realizou entre os dias 7 e 10 deste mês o curso de Patrulhas Especiais, destinado aos agentes penitenciários que trabalham no monitoramento eletrônico de reeducandos.

A capacitação é desenvolvida com aulas práticas e teóricas, visando aproximar ao máximo da realidade cotidiana de um agente no desempenho de suas funções. O curso teve aulas teóricas no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps), simulações de enfrentamento no Parque de Exposições manuseio de armas de fogo no centro de treinamento do Complexo Penitenciário Francisco D’Oliveira Conde (FOC).

“Tendo em vista o trabalho desenvolvido nas ruas, em que o agente penitenciário fiscaliza os monitorados, se estão cumprindo as ordens estabelecidas pelo Judiciário, além de aperfeiçoar esses profissionais e fazer a integração entre as instituições da Segurança Pública do Estado, criando um vinculo com as polícias Civil e Militar”, ressaltou o coordenador do Monitoramento Eletrônico, Marcelo Lopes.

Lopes destaca ainda que os presos monitorados estão no meio da sociedade, e os agentes atuam diretamente na rua, acompanhando esses indivíduos em seus lares, nos locais de trabalho e também na rua. Esse monitoramento é feito de forma rígida, e em caso de descumprimento das normas por parte do reeducando, os agentes confeccionam um relatório e enviam à Justiça para que sejam tomadas as devidas providências. Atualmente o Iapen, por meio da Unidade de Monitoramento Eletrônico de Presos (Umep), fiscaliza cerca de 1.200 reeducandos.

Novo momento

O governo do Estado investe no Iapen cerca de R$ 60 milhões oriundos do Fundo Penitenciário em melhorias, o que deve impactar na abertura de mais de duas mil novas vagas nas unidades prisionais. Os recursos aplicados em obras de reformas e ampliações também contemplam a construção de novos alojamentos para agentes em todas as unidades do estado. Segundo aponta o cronograma, até outubro deste ano devem ser entregues 90% de todas as obras em andamento.

