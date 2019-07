O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) pode anunciar novidades em breve. Isso porque, de acordo com sites especializados, o órgão solicitou um novo edital com nada menos que 847 vagas para o cargo de Técnico Administrativo, com requisito de nível médio completo.

“O salário do técnico chega a R$3.712,72, já incluso auxílio-alimentação. O órgão também solicitou 1.207 vagas para outros cargos de ensino superior. Elas estão distribuídas entre os cargos de Analista Ambiental (894 vagas) e Analista Administrativo (313 vagas). Os salários de analista chegam a R$ 7.675,45, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 458,00”, comemorou o Notícias Concursos.

Em nota, o órgão confirmou a informação. “O IBAMA encaminhou ao Ministério do Meio Ambiental, acompanhado da minuta de Ofício com endereçamento ao Ministério da Economia. A proposta e as justificativas referentes à necessidade de se obter junto ao Ministério da Economia, a competente autorização para a realização de concurso público para o provimento de 313 cargos de Analista Administrativo, 894 cargos de Analista Ambiente e 847 cargos de Técnico Administrativo, da Carreira de Especialista em Meio Ambiente, do quadro de pessoal efetivo do IBAMA”, disse.

