IBGE estima safra recorde de 261,9 milhões de toneladas em 2022

Segundo turno das eleições: saiba quem anunciou apoio a Lula e a Bolsonaro nesta quarta-feira

FHC e Simone Tebet anunciaram que vão apoiar o petista, que deve ter ainda Helder Barbalho a seu lado na disputa. Já Ibaneis Rocha, reeleito governador no DF, Ratinho Junior, reeleito no Paraná, e Ronaldo Caiado, reeleito em Goiás, manifestaram apoio ao candidato ao atual presidente.

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB); a terceira colocada na corrida presidencial de 2022, Simone Tebet (MDB); e o governador reeleito do Pará, Helder Barbalho (MDB), endossaram a candidatura do petista. Já Ibaneis Rocha (MDB), reeleito governador no DF; Ratinho Junior (PSD), reeleito governador do Paraná; e Ronaldo Caiado (União Brasil), governador reeleito de Goiás, manifestaram apoio a Bolsonaro.

Nesta terça-feira (4), Lula já havia recebido apoio formal de: PDT e de seu presidenciável derrotado no primeiro turno, Ciro Gomes; do Cidadania; do senador José Serra (PSDB); e do economista Armínio Fraga, presidente do Banco Central no governo FHC.

Já Bolsonaro tinha recebido apoio de: Sergio Moro (União Brasil), ex-ministro de Bolsonaro, ex-juiz e senador eleito pelo Paraná; Romeu Zema (Novo), governador reeleito de Minas Gerais; Claudio Castro, governador reeleito do Rio de Janeiro (PL); e Rodrigo Garcia (PSDB), governador de São Paulo derrotado no primeiro turno na disputa por reeleição.

O PSDB, que estava na campanha de Simone Tebet (MDB) no primeiro turno, havia liberado os diretórios estaduais para apoiarem quem quiserem no segundo turno. A mesma decisão foi tomada pelo MDB, segundo informou o colunista do g1 e comentarista da GloboNews Valdo Cruz. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, por sua vez, afirmou que a sigla também deveria liberar seus filiados.

No primeiro turno da eleição 2022, no domingo (2), Lula recebeu 57,2 milhões de votos (48,4%), e Bolsonaro, 51,07 milhões (43,2%). O segundo turno está marcado para 30 de outubro.

Veja abaixo a manifestação de políticos desta quarta-feira:

Fernando Henrique Cardoso

FHC declara apoio a Lula no segundo turno em publicação no Twitter — Foto: Reprodução/Redes sociais

O ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso postou no Twitter uma mensagem na qual afirma que irá votar em Lula. No post, ele incluiu duas fotos antigas em que aparece conversando de frente com o petista em clima amistoso. “Neste segundo turno voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva”, tuitou. Também pelo Twitter, Lula agradeceu o que chamou de “voto de confiança” de FHC. No primeiro turno, FHC havia defendido o voto em favor da democracia, mas não citou nenhum candidato. Lula e FHC foram adversários nas eleições de 1994 e 1998, ambas vencidas pelo tucano.

Candidata derrotada do MDB à Presidência, a senadora Simone Tebet anunciou nesta quarta apoio ao ex-presidente Lula no segundo turno. Terceira colocada na votação de domingo, ela recebeu 4,9 milhões de votos (4,16%). A emedebista e o petista selaram a aliança contra Bolsonaro em um almoço nesta quarta em São Paulo, na casa da ex-senadora Marta Suplicy, que já teve passagens por PT e MDB. Antes, Simone havia se encontrado com Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice na chapa encabeçada por Lula. Os dois tiraram uma foto segurando o plano de governo de Tebet.

Lula postou em sua conta no Twitter mensagem na qual diz ter recebido apoio do governador reeleito do Pará, Helder Barbalho (MDB). “Encontrei hoje @helderbarbalho, governador do Pará reeleito no primeiro turno com a maior votação do Brasil. Agradeço seu apoio neste segundo turno”, postou. Barbalho afirmou que o projeto apresentado por Lula é o que mais se assemelha com o do MDB .

“Certamente a identidade do presidente Lula com o estado do Pará pelas obras, pelo legado deixado aos momento que esteve presidente da República faz com que a população do nosso estado reconheça essas importantes ações. E acima de tudo projeta que nos podemos fazer uma ampla parceria”, afirma.

O governador reeleito do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), esteve nesta quarta com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, onde anunciou à imprensa que dará apoio ao candidato à reeleição. Ibaneis já havia declarado apoio a Bolsonaro no primeiro turno. “A gente tem conseguido trabalhar aqui em nossa cidade em plena harmonia. Então, nada mais natural do que esse apoio agora no segundo turno ao presidente Bolsonaro”, disse. Em resposta, Bolsonaro disse que não considera Ibaneis “aliado”, mas, sim, um “amigo”.

O governador reeleito do Paraná, Ratinho Junior (PSD), também se reuniu com Bolsonaro no Palácio da Alvorada para declarar apoio ao candidato à reeleição, conforme já havia feito no primeiro turno. Ratinho afirmou que vai buscar articular o apoio de prefeitos do estado. “Reafirmar o nosso compromisso com o presidente Bolsonaro”, disse Ratinho Junior.

Ronaldo Caiado (União Brasil)