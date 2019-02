O Ibovespa, principal indicador do desempenho das ações negociadas na B3, antiga BM&F Bovespa, encerrou hoje (31) o dia financeiro em alta de 0,41%, aos 97.393 pontos. O recorde do índice é 97.677 pontos, marca atingida no último dia 24.

Entre as ações do Ibovespa, as que mais se valorizaram hoje foram Bradesco PN (5,65%), ViaVarejo ON (3,99%), e Bradesco ON (3,71%). As que mais caíram foram Estacio (-4,31%), Kroton ON (-4,27%), e EcoRodovias (-3,06%). Os papéis mais negociados foram Vale ON (-2,36%), Petrobras PN (-0,16%), e Bradesco PN (5,65%).

O dólar comercial fechou em baixa de 1,76%, cotado a R$ 3,65. O Euro também sofreu desvalorização e encerrou o dia custando R$ 4,17, uma queda de 1,26%.

