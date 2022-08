Idaf assegura legalidade sanitária na exposição de animais durante a Expoacre

As condições sanitárias dos cerca de 200 animais (bovinos, equinos e ovinos) alojados nas baias do Parque de Exposições Wildy Viana, durante esse período de realização da Expoacre 2022, são diariamente vistoriadas pelas equipes do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), para garantir que a exposição das espécies ocorra dentro da legalidade.

Para tanto, o Idaf conta com equipes compostas por um médico veterinário, um engenheiro agrônomo e um técnico, responsáveis pelas fiscalizações diárias nos ambientes de exposições dos animais.

O trabalho de controle sanitário do Idaf começa antes do início da feira, com a desinfecção das instalações das baias. Anteriormente à entrada dos animais no parque de exposições, cada criador fornece a carteira de saúde dos animais, onde constam registros de vacinas e informações gerais atestadas pelo veterinários, confirmando aptidão para participar do evento.

Esse controle sanitário ocorre também nos animais que chegam ao parque para eventos como rodeios, prova do laço, três tambores e vaquejada.

Com relação à Cavalgada (desfile que tradicionalmente marca a abertura da Expoacre), a autorização para a utilização dos animais no evento só é concedida mediante apresentação da carteira, comprovando todas as condições de saúde do animal, para posterior concessão da Guia de Transporte Animal (GTA).

Segundo o médico veterinário Jessé Monteiro, diretor técnico do Idaf, diariamente as equipes de plantão vistoriam as baias para verificar se o alojamento dos animais segue as normas sanitárias previstas na legislação.

“Nosso trabalho de zelo com a saúde pública, por meio do controle sanitário desse segmento, ocorre antes, durante e depois da realização do evento”, observou Monteiro.

