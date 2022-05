Idosa de Porto Acre deve ser indenizada em R$ 10 mil, por ter sido atingida pelo desabamento da parada de ônibus

Por Deylon Félix

Para aqueles que gostam de observar o céu, em maio acontece o primeiro eclipse lunar total de dois que devem acontecer em 2022, e será visível em todo o Brasil.

O fenômeno também chamado de Lua de Sangue, ocorre perto do perigeu, fazendo com que a Lua pareça cerca de 7% maior que a média. Vai começar no final da noite do dia 15 e terá seu ápice na madrugada do dia 16.

Em Rio Branco, o eclipse lunar terá início às 20h32 pelo horário de Brasília, o ponto máximo começa às 23h11, e às 01h51 da madrugada do dia 16, chega ao fim.

“Durante um eclipse lunar, a Lua fica vermelha porque a única luz solar que a atinge, passa pela atmosfera da Terra. Quanto mais poeira ou nuvens na atmosfera da Terra durante o eclipse, mais vermelha a Lua aparecerá. É como se todos os amanheceres e entardeceres do mundo fossem projetados na Lua”, explica a Nasa em seu site.

Neste mês também poderá ser visto a chuva de meteoros Eta Aquarídeos, que tem seu auge no dia 6. Com o céu limpo e em uma região de pouca iluminação artificial, é possível ver até 50 meteoros por hora.

Os fragmentos de corpos celeste que compõem o evento astronômico, são resquícios do cometa Halley, que pode ser visto em média, a cada 76 anos.

