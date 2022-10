Mulher, de 65 anos, estava na frente de casa quando foi atingida. Caso ocorreu no bairro da Pista, no município de Sena Madureira.

A idosa Vera Efigênia Liberalino do Carmo, de 65 anos, foi atingida por um tiro na cabeça no momento em que conversava em frente de uma casa. O crime ocorreu na noite desta terça-feira (4), no Beco do Adriano, localizado no bairro da Pista, em Sena Madureira, interior do Acre. A informação foi repassada ao g1pela Polícia Militar.