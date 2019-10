“Ela passou pelo procedimento cirúrgico e está agora na clínica sendo avaliada e acompanhada pela cirurgia geral e pela equipe de neurocirurgia. Como ela bateu a cabeça, ainda está sob avaliação da neuro, mas ela está acordada, o quadro dela é estável”, informou o diretor.

________________ O acidente ocorreu no km 14 da BR-317, na Estrada do Pacífico, interior do Acre, nesta sexta-feira (27). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Acre (PRF-AC), um dos veículos que explodiu durante a colisão carregava duas botijas de gás e um garrafão de combustível.

Edvana Dominguez do Amaral, de 45 anos, e a neta dela, de 5 anos, que estavam no carro de passeio, morreram carbonizadas após os dois veículos explodirem no acidente. Na caminhonete, estavam Maria Heaclito, o marido, José Tolentino Afonso, de 78 anos, e a filha deles, Eliana Maria Pessoa, de 39 anos.