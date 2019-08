Homem atropelado foi trazido de Sena Madureira pelo helicóptero Harpia 1 em estado gravíssimo

A exatamente um dia para ser inaugurado, o Novo Pronto Socorro de Rio Branco recebeu o primeiro paciente resgatado pelo serviço aeromédico do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Um homem de meia idade, morador de Sena Madureira, foi trazido no helicóptero Harpia 1 desde o município, distante 144 quilômetros de Rio Branco, depois de ter sido atropelado e ficado em estado grave.

De acordo com socorristas do Samu que participaram do resgate sob o comando do tenente-coronel Alzeniro Fontes, o homem sofreu afundamento do crânio e não sobreviveria ao acidente se tivesse que ser removido ao hospital daquele município ou se fosse deslocado para Rio Branco pela BR-364.

“O paciente foi entubado, estabilizado e trazido para a capital em segurança, no que foi o primeiro resgate desse tipo até as novas instalações do Pronto Socorro”, informou Fontes.

A vítima, que não teve o nome divulgado, foi acomodada em uma das unidades de terapia intensiva do Novo Pronto Socorro, localizada no 5º andar, ligeiramente abaixo do 6º, onde está localizado o heliponto.

Nesta terça-feira, 6, dia em que o Acre comemora o início da Revolução Acreana, o governador Gladson Cameli entrega as obras de verticalização do hospital, com 119 leitos, inaugurando um novo tempo, de muito mais atenção às pessoas que recorrem à Saúde Pública.

Comentários