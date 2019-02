O aposentado Francisco Saraiva Filho, de 63 anos, morreu no final da tarde dessa quinta-feira, 7, depois de sofrer uma descarga elétrica enquanto manuseava cabos de eletricidade no padrão de energia de sua residência, localizada na rua Raimundo de Souza Moreira, bairro Triângulo, em Tarauacá.

De acordo com informações de testemunhas, o bairro está parcialmente alagado, atingido pela enchente do Rio Tarauacá. A vítima tentava realizar um serviço na rede elétrica da casa quando entrou em contato com a água e acabou morrendo.

Ivo Saraiva, filho da vítima, relatou que o pai estava manipulando a rede elétrica da casa quando foi surpreendido com o impacto. “Foi desligado o disjuntor da casa, mas, quando foi cortado o fio o mesmo continuou energizado, foi quando ele pegou no fio e então tentei tirar ele, mas já foi tarde, eu também fiquei energizado mas, o choque me empurrou para forra da canoa e então foi tarde quando retornei para retirar ele, queimei algumas partes de minha mão”, conta o filho.

Apesar de ter sido socorrido pelo filho e por vizinhos, que tentaram reanimar a vítima, o idoso não resistiu e morreu a caminho do hospital.

Com informações do Blog do Accioly

