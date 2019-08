O corpo de Francisco Chagas de Souza, de 80 anos, agredido a pauladas até a morte na noite de sexta feira (16) foi encontrado neste sábado (17) dentro de uma casa na Cidade do Povo, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Moradores da localidade encontraram o corpo do idoso por volta das 14h de hoje. Eles acionaram a Polícia Militar. De acordo com os vizinhos, na sexta-feira, Francisco Chagas estaria bebendo com uma pessoa, mas chegou sozinho.

O idoso teria chegado por volta das 19h e ainda conversou com os vizinhos e em seguida entrou na residência onde morava sozinho. Os vizinhos acreditam que o agressor entrou por uma das janelas da casa de Francisco Chagas.

Há suspeita que os dois tenham entrado em luta corporal e o agressor desferiu as pauladas na cabeça do idoso, já que no quarto e na sala havia bastante sangue. O corpo do idoso foi levado ao IML. A DHPP vai investigar o caso.

Comentários