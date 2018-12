Estão abertas as inscrições do processo seletivo do Instituto Federal do Acre (Ifac) até a sexta-feira (4). Ao todo, estão sendo ofertadas 1.020 vagas para cursos técnicos em Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site do instituto.