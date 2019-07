O Processo Seletivo está aberto, exclusivamente, para os candidatos que já tenham concluído o Ensino Médio.

O Instituto Federal do Acre (Ifac) do Campus localizado no município de Xapuri abriu na última sexta-feira, 19, edital com 55 vagas no processo seletivo de vagas remanescentes nos cursos de Tecnologia em Agroindústria (noturno) e Tecnologia em Agroecologia (vespertino). As vagas são para iniciar no segundo semestre de 2019.

As inscrições serão presenciais e deverão ser realizadas a partir desta segunda-feira, 22, até 25 de julho, no Campus Xapuri, situado na rua Coronel Brandão, nº 1622, Centro, das 8h às 12h e das 14h às 18h. As provas serão realizadas no dia 04 de agosto de 2018 (domingo), no turno matutino, das 09h às 11h.

Os cursos serão realizados presencialmente, devendo o (a) candidato(a) ter disponibilidade de tempo para acompanhamento e realização de atividades no contraturno e/ou aos sábados. O Processo Seletivo está aberto, exclusivamente, para os candidatos que já tenham concluído o Ensino Médio.

O Processo Seletivo será realizado em uma única etapa, que consistirá na classificação do (a) candidato(a), mediante realização de prova objetiva, abrangendo conteúdos de disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Médio. Para obter informações e detalhamento sobre os cursos, basta acessar o site do IFAC <http://portal.ifac.edu.br>.